ФОТО. Зинченко показал пустые полки супермаркета в Манчестере

Хавбек «Манчестер Сити» - о жизни во время карантина

  • 17.03.2020 20:10
  • 3080 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Зинченко показал пустые полки супермаркета в Манчестере
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сейчас находится на карантине в Манчестере.

Зинченко на своей странице в Инстаграме показал, как выглядят полки супермаркета в Манчестере во время пандемии коронавируса:

Ранее Зинченко рассказал о своих методах профилактики коронавируса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sand
      sand, 17.03.2020 20:36
    0
    Тю. Так я в Днепре тоже мог сегодня сфотать почти пустые мясные полки АТБ. И шо? В полукилометре Свижина, всего полно...
    Ссылка
    sand
      sand, 17.03.2020 20:36
    0
    Тю. Так я в Днепре тоже мог сегодня сфотать почти пустые мясные полки АТБ. И шо? В полукилометре Свижина, всего полно...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности