ФОТО. Зинченко показал пустые полки супермаркета в Манчестере

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сейчас находится на карантине в Манчестере.

Зинченко на своей странице в Инстаграме показал, как выглядят полки супермаркета в Манчестере во время пандемии коронавируса:

Ранее Зинченко рассказал о своих методах профилактики коронавируса.