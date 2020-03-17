ФОТО. Зинченко показал пустые полки супермаркета в Манчестере

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сейчас находится на карантине в Манчестере.
Зинченко на своей странице в Инстаграме показал, как выглядят полки супермаркета в Манчестере во время пандемии коронавируса:
Ранее Зинченко рассказал о своих методах профилактики коронавируса.
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Источник — Instagram
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