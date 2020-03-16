ЗИНЧЕНКО: «Едим чеснок и моем руки. Влада напичкала карманы антисептиками»

Украинский игрок «Манчестер Сити» рассказал о пандемии коронавируса в Англии

  • 16.03.2020 10:49
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ЗИНЧЕНКО: «Едим чеснок и моем руки. Влада напичкала карманы антисептиками»
© Twitter. Александр Зинченко

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко принимает профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, что из-за пандемии вируса COVID-19 сезон в АПЛ приостановлен.

«Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан напичкала мне все карманы этими антисептиками. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые.

Что касается футбола, мы сами не знаем расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. Вечером 15 марта должны получить расписание касательно следующей недели.

По поводу того, что клубы не будут отпускать своих игроков в национальные команды. Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент», – сказал Александр Зинченко в эфире программы «Великий футбол».

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Источник — Футбол 1/2/3

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