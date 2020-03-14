АПЛ: клубы обсудят три варианта возможного завершения чемпионата

В четверг 20 клубов АПЛ проведут встречу, чтобы выработать решение по дальнейшей ситуации с чемпионатом, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Пока что сезон остановлен до 3-го апреля, однако все понимают, что в апреле чемпионат вряд ли удастся возобновить, так как количество заболевших и умерших увеличивается.

Встречу проведут после того, как станет известно решение УЕФА по вероятному переносу Евро-2020 на следующий год.

Считается, что есть три возможных сценария:

- признать сезон завершенным и присудить титул «Ливерпулю». Никто не вылетает, но в новом сезоне в АПЛ будет 22 команды.

- признать сезон несостоявшимся и отменить, а следующий начать с этими же участниками.

- признать сезон завершенным, а таблицу - финальной. «Ливерпуль» - чемпион, а три последние команды вылетают.