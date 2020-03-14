АПЛ: клубы обсудят три варианта возможного завершения чемпионата

Есть несколько вариантов развития событий

  • 14.03.2020 20:15
  • 1766 просмотров
  • 3 комментария
АПЛ: клубы обсудят три варианта возможного завершения чемпионата
© Skysports.com

В четверг 20 клубов АПЛ проведут встречу, чтобы выработать решение по дальнейшей ситуации с чемпионатом, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Пока что сезон остановлен до 3-го апреля, однако все понимают, что в апреле чемпионат вряд ли удастся возобновить, так как количество заболевших и умерших увеличивается.

Встречу проведут после того, как станет известно решение УЕФА по вероятному переносу Евро-2020 на следующий год.

Считается, что есть три возможных сценария:

 - признать сезон завершенным и присудить титул «Ливерпулю». Никто не вылетает, но в новом сезоне в АПЛ будет 22 команды.

 - признать сезон несостоявшимся и отменить, а следующий начать с этими же участниками.

 - признать сезон завершенным, а таблицу - финальной. «Ливерпуль» - чемпион, а три последние команды вылетают.

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Источник — Sky Sports

(13 голосов)

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Комментарии
    sxas dsa
    online
      sxas dsa, 14.03.2020 21:00
    0
    С учетом отмены Евро,просто доиграть потом нормально!
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 14.03.2020 20:43
    +3
    во Ливеру подстава будет)надеюсь выберут 1 или 3 вариант,я бы 1-й выбрал,т.к. на вылет тоже не справедливо 3 команды
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.03.2020 20:33
    0
    доиграть в следующем году этот чемпионат и сыграть апертуру чемпионата 2020/2021, что тут думать то
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 14.03.2020 20:43
    +3
    во Ливеру подстава будет)надеюсь выберут 1 или 3 вариант,я бы 1-й выбрал,т.к. на вылет тоже не справедливо 3 команды
    Ссылка
    sxas dsa
    online
      sxas dsa, 14.03.2020 21:00
    0
    С учетом отмены Евро,просто доиграть потом нормально!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.03.2020 20:33
    0
    доиграть в следующем году этот чемпионат и сыграть апертуру чемпионата 2020/2021, что тут думать то
    Ссылка
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