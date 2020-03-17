Следить осталось только за Турцией. Гармаш выйдет в старте у Ризеспора

Сегодня, 17 марта, в единственном матче игрового дня чемпионата Турции «Гезтепе» принимает команду «Ризеспор». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. До конца апреля все матчи турецкой Суперлиги пройдут без зрителей.
В стартовом составе у гостей на поле выйдет бывший игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш.
Отметим, что украинец Николай Морозюк у гостей не сыграет, так как заработал удаление за фол против еще одного бывшего динамовца Жерсона Родригеша в предыдущем матче.
Стартовый состав «Ризеспора».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.