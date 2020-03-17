Следить осталось только за Турцией. Гармаш выйдет в старте у Ризеспора

Николай Морозюк не сыграет против «Гезтепе» из-за удаления в предыдущем матче

  • 17.03.2020 18:12
  • 939 просмотров
  • 2 комментария
Следить осталось только за Турцией. Гармаш выйдет в старте у Ризеспора
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Сегодня, 17 марта, в единственном матче игрового дня чемпионата Турции «Гезтепе» принимает команду «Ризеспор». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. До конца апреля все матчи турецкой Суперлиги пройдут без зрителей.

В стартовом составе у гостей на поле выйдет бывший игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш.

Отметим, что украинец Николай Морозюк у гостей не сыграет, так как заработал удаление за фол против еще одного бывшего динамовца Жерсона Родригеша в предыдущем матче.

Стартовый состав «Ризеспора».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 17.03.2020 18:35
    +1
    У Турков за сутки +47 заражённых.Закрыли с 20 странами авиа и частичный карантин.Играются...
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 17.03.2020 18:23
    +3
    Ну так и давайте нам результаты и обзор. Вон ещё Белорусь стартует. Чем не тема?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 17.03.2020 18:23
    +3
    Ну так и давайте нам результаты и обзор. Вон ещё Белорусь стартует. Чем не тема?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.03.2020 18:35
    +1
    У Турков за сутки +47 заражённых.Закрыли с 20 странами авиа и частичный карантин.Играются...
    Ссылка
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