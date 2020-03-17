Ракицкий и Ордец без работы. Чемпионат России тоже приостановлен

Руководители российского футбола приняли решение из-за коронавируса

  • 17.03.2020 16:19
  • 1610 просмотров
  • 5 комментариев
Ракицкий и Ордец без работы. Чемпионат России тоже приостановлен
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

В России официально приостановлены футбольные соревнования. Из-за пандемии коронавируса руководители российского футбола приняли решение о приостановке всех турниров, включая Российскую Премьер-лигу.

В решении Российского футбольного союза сказано: «В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции, приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые или проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями».

Решение означает, что матчи 23-го и 24-го туров Российской Премьер-лиги не состоятся в запланированные сроки.

В чемпионате России выступает 5 украинских футболистов: Ярослав Ракицкий, «Зенит» которого лидирует в национальном чемпионате, а также Иван Ордец, Олег Данченко, Денис Кулаков и Александр Каплиенко.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Letifer
    online
      Letifer, 17.03.2020 17:33
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 16:46
    Ничего, я думаю, семья голодать не будет. В конце концов, срусский мир придёт на помощь...
    Хоть камни с неба!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.03.2020 16:57
    +1
    Мля, а я то думаю, де то ордець дівся?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 16:46
    +1
    Ничего, я думаю, семья голодать не будет. В конце концов, срусский мир придёт на помощь...
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 17.03.2020 16:42
    -10
    Рака нужно декоммунизировать. Пересадить ему мозг свидомого Федецкого, бо той теж захистником був і використовувати його талант перших діагональних дальних передач та дальних ударів по воротах в інтересах нашої державницької збірної!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 16:38
    +1
    как-то пох, шо на рашу шо на этих баранов
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 17.03.2020 16:57
    +1
    Мля, а я то думаю, де то ордець дівся?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 16:46
    +1
    Ничего, я думаю, семья голодать не будет. В конце концов, срусский мир придёт на помощь...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 16:38
    +1
    как-то пох, шо на рашу шо на этих баранов
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 17.03.2020 17:33
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 16:46
    Ничего, я думаю, семья голодать не будет. В конце концов, срусский мир придёт на помощь...
    Хоть камни с неба!
    Ссылка
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