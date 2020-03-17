Ракицкий и Ордец без работы. Чемпионат России тоже приостановлен

В России официально приостановлены футбольные соревнования. Из-за пандемии коронавируса руководители российского футбола приняли решение о приостановке всех турниров, включая Российскую Премьер-лигу.

В решении Российского футбольного союза сказано: «В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции, приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые или проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями».

Решение означает, что матчи 23-го и 24-го туров Российской Премьер-лиги не состоятся в запланированные сроки.

В чемпионате России выступает 5 украинских футболистов: Ярослав Ракицкий, «Зенит» которого лидирует в национальном чемпионате, а также Иван Ордец, Олег Данченко, Денис Кулаков и Александр Каплиенко.