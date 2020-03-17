Андрей БОГДАНОВ: «Приостановку УПЛ воспримем нормально. Главное – здоровье»

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов высказал мнение относительно возможной приостановки УПЛ из-за коронавируса.

«Дай бог, чтобы все это прошло, люди были живы, все закончилось. Сейчас здоровье людей превыше всего. Приостановку УПЛ воспримем нормально, будем тренироваться. Главное – здоровье. Посмотрите, что творится в Европе, ужас», – сказал Богданов в эфире телеканала «Футбол».

Ожидается, что во вторник УЕФА перенесет Евро-2020 и заставит все национальные федерации прекратить свои турниры.