Испанское СМИ: «Евро-2020 в декабре - один из вариантов»

Во вторник УЕФА проведет видеоконференцию со всеми национальными федерациями, чтобы решить вопрос с переносом Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный вариант - перенос турнира на лето 2021 года, однако это вызовет недовольство ФИФА. Организация на лето следующего года запланировала проведение нового формата Клубного чемпионата мира.

По информации испанского Cadena SER, УЕФА предварительно может перенести Евро на декабрь этого года, хотя этому вряд ли обрадуются национальные федерации, которым еще нужно успеть доиграть свои чемпионаты.

При этом перенос даже на декабрь не гарантирует, что к тому времени пандемия отступит и можно будет вернуться к спорту.