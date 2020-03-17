Тони КРООС: «У меня все отлично, есть большой запас туалетной бумаги»

Игрок «Реала» пошутил над теми, кто скупает туалетную бумагу

  • 17.03.2020 13:32
  • 1104 просмотра
  • 1 комментарий
Тони КРООС: «У меня все отлично, есть большой запас туалетной бумаги»
© marca.com

На фоне пандемии коронавируса в «Реале» был объявлен жесткий карантин, а всех игроков заставили изолироваться в своих домах.

Полузащитник мадридской команды Тони Кроос сообщил, что у него нет симптомов болезни, а также сказал, что имеет большой запас самого главного товара.

«У меня и моей семьи все в порядке, симптомы не выявлены. Не могу сказать, что скучаю дома, так как сложно заскучать, если у тебя трое маленьких детей».

«Самое главное, что у нас все отлично, туалетной бумаги хватает, есть большой запас», - сказал Кроос.

Ранее на фоне пандемии во многих странах одним из наиболее дефицитных товаров почему-то стала туалетная бумага.

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    totolink
      totolink, 17.03.2020 13:39
    0
    Не надо путать денежные купюры с туалетной бумагой!
    Ссылка
    totolink
      totolink, 17.03.2020 13:39
    0
    Не надо путать денежные купюры с туалетной бумагой!
    Ссылка
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