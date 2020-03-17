Тони КРООС: «У меня все отлично, есть большой запас туалетной бумаги»

На фоне пандемии коронавируса в «Реале» был объявлен жесткий карантин, а всех игроков заставили изолироваться в своих домах.
Полузащитник мадридской команды Тони Кроос сообщил, что у него нет симптомов болезни, а также сказал, что имеет большой запас самого главного товара.
«У меня и моей семьи все в порядке, симптомы не выявлены. Не могу сказать, что скучаю дома, так как сложно заскучать, если у тебя трое маленьких детей».
«Самое главное, что у нас все отлично, туалетной бумаги хватает, есть большой запас», - сказал Кроос.
Ранее на фоне пандемии во многих странах одним из наиболее дефицитных товаров почему-то стала туалетная бумага.
Источник — Marca
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