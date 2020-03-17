Александр СЕВИДОВ: «Динамо не хватает на поле Сидорчука»

Специалист считает, что Александр стабилизирует игру команды

  • 17.03.2020 12:35
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Александр СЕВИДОВ: «Динамо не хватает на поле Сидорчука»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов рассказал, кого не хватало «Динамо» в матче против «Десны» (1:1).

«Как бы ни критиковали Сидорчука, но его не хватает на поле, он стабилизирует игру команды. Потерялся в этом матче Цыганков, от которого ждут более эффективной работы. Видно, что ему не хватает сил на весь поединок, и угрозы от него не исходило.

«Десна» сыграла очень организованно, самоотверженно и дисциплинированно. Особо моментов голевых не создала, но своего результата добилась. Не проиграть на выезде с «Динамо» - это хороший результат для северян. Счет по игре, хотя ничья больше удовлетворила подопечных Рябоконя», – сказал Севидов.

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Источник — UA-Football

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