Александр СЕВИДОВ: «Динамо не хватает на поле Сидорчука»

Известный украинский тренер Александр Севидов рассказал, кого не хватало «Динамо» в матче против «Десны» (1:1).

«Как бы ни критиковали Сидорчука, но его не хватает на поле, он стабилизирует игру команды. Потерялся в этом матче Цыганков, от которого ждут более эффективной работы. Видно, что ему не хватает сил на весь поединок, и угрозы от него не исходило.

«Десна» сыграла очень организованно, самоотверженно и дисциплинированно. Особо моментов голевых не создала, но своего результата добилась. Не проиграть на выезде с «Динамо» - это хороший результат для северян. Счет по игре, хотя ничья больше удовлетворила подопечных Рябоконя», – сказал Севидов.