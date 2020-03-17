Ахметов после встречи с Зеленским: «Коронавирус — это беда»

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал комментарий относительно ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине.

«Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.

Мой Фонд первым включился в оказание помощи. И мы не будем стоять в стороне и дальше — мы помогали, помогаем и будем помогать. Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины и продолжим помогать, пока это будет необходимо.

Не останется в стороне и бизнес SCM. Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране.

Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», — отметил Ахметов.