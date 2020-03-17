Ахметов после встречи с Зеленским: «Коронавирус — это беда»

Президент «Шахтера» пообещал помочь справиться с пандемией

  • 17.03.2020 10:42
  • 1757 просмотров
  • 7 комментариев
Ахметов после встречи с Зеленским: «Коронавирус — это беда»
© facenews.com. Ринат Ахметов

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал комментарий относительно ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине.

«Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.

Мой Фонд первым включился в оказание помощи. И мы не будем стоять в стороне и дальше — мы помогали, помогаем и будем помогать. Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины и продолжим помогать, пока это будет необходимо.

Не останется в стороне и бизнес SCM. Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране.

Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», — отметил Ахметов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 17.03.2020 11:25
    +2
    Янелох борется с олигархами..
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 17.03.2020 11:17
    +5
    Виктор Иванов, 17.03.2020 11:12
    Беду на долгие годы вы наскакали ((
    И снова «западэнцы», успокойся, им абсолютно похеру на тебя
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 17.03.2020 11:14
    +1
    Беда с тем, что зачем-то так сильно раздувают эту коронохрень. Вчера с подругой говорил из Италии она оказывается тоже переболела уже вирусом. Ровно 3 дня болела, говорит врачи в шоке, потому что рекомендации всех госпитализировать, но по факту в госпитализации нет необходимости в 90% случаев, зашиваются там.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.03.2020 11:12
    -9
    common_sense, 17.03.2020 10:56
    73% зебилов это беда(
    ща вам закон о земле примут, ахметка с беней ее поделят и все.
    Беду на долгие годы вы наскакали ((
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.03.2020 11:11
    -8
    Уважуха Ринату! И Донбасс поддерживает и Бурштынская ТЭС его для западэнцев. Говорили что он в Лондоне засел, а он бац, и в Киеве. Г*вномёты сразу вешайтесь. Отвечать не буду упоротым порошкам.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.03.2020 11:01
    -1
    common_sense, 17.03.2020 10:56
    73% зебилов это беда(
    ща вам закон о земле примут, ахметка с беней ее поделят и все.
    Беда у тебя с воспитанием и интеллектом
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.03.2020 10:56
    +4
    73% зебилов это беда(
    ща вам закон о земле примут, ахметка с беней ее поделят и все.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 17.03.2020 11:17
    +5
    Виктор Иванов, 17.03.2020 11:12
    Беду на долгие годы вы наскакали ((
    И снова «западэнцы», успокойся, им абсолютно похеру на тебя
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.03.2020 10:56
    +4
    73% зебилов это беда(
    ща вам закон о земле примут, ахметка с беней ее поделят и все.
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 17.03.2020 11:25
    +2
    Янелох борется с олигархами..
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 17.03.2020 11:14
    +1
    Беда с тем, что зачем-то так сильно раздувают эту коронохрень. Вчера с подругой говорил из Италии она оказывается тоже переболела уже вирусом. Ровно 3 дня болела, говорит врачи в шоке, потому что рекомендации всех госпитализировать, но по факту в госпитализации нет необходимости в 90% случаев, зашиваются там.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности