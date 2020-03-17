ВИДЕО. Ровно 21 год назад Динамо обыграло Реал и вышло в полуфинал ЛЧ

Одна из самых ярких побед в истории киевского клуба

  • 17.03.2020 10:38
  • 1047 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Ровно 21 год назад Динамо обыграло Реал и вышло в полуфинал ЛЧ
© ФК Динамо Киев

17 марта 1999 года киевское «Динамо» одержало одну из самых ярких побед в своей истории. В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов был повержен мадридский «Реал». 

После ничьи 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» украинская команда при поддержке переполненного НСК «Олимпийский» забила 2 мяча (оба - на счету Андрея Шевченко) и убедительно прошла в полуфинал.

Лига чемпионов, ответная игра 1/4 финала

«Динамо» – «Реал Мадрид» – 2:0 (первый матч 1:1)
Голы: 1:0 Шевченко (63), 2:0 Шевченко (80)

«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 46)
«Реал Мадрид»: Иллгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Санчис (Гути, 71), Редондо, Рауль, Зеедорф (Шукер, 66), Кампо, Морьентес, Ярни (Карамбё, 81).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 17.03.2020 11:38
    0
    Maccceo Plex Plex, 17.03.2020 11:23
    Иду, слышу нафталином воняет, а это новость про былые победу динамы)) Кстати, 14.03 была годовщина матча с Челси, почему не отмечали?))
    Вам такое и не снилось Реал останавливать, а куефа уже тоже пылью припорошен не слабо
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 17.03.2020 11:23
    -5
    Иду, слышу нафталином воняет, а это новость про былые победу динамы)) Кстати, 14.03 была годовщина матча с Челси, почему не отмечали?))
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 17.03.2020 10:57
    +2
    Через 9 лет. Ровно 30 лет назад, произошло величайшее событие! Динамо вышло в полуфинал ЛЧ!
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    blueblood
    online
      blueblood, 17.03.2020 10:54
    +3
    Ну что тут скажешь, была команда.....
    Ссылка
    blueblood
    online
      blueblood, 17.03.2020 10:54
    +3
    Ну что тут скажешь, была команда.....
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 17.03.2020 10:57
    +2
    Через 9 лет. Ровно 30 лет назад, произошло величайшее событие! Динамо вышло в полуфинал ЛЧ!
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 17.03.2020 11:38
    0
    Maccceo Plex Plex, 17.03.2020 11:23
    Иду, слышу нафталином воняет, а это новость про былые победу динамы)) Кстати, 14.03 была годовщина матча с Челси, почему не отмечали?))
    Вам такое и не снилось Реал останавливать, а куефа уже тоже пылью припорошен не слабо
    Ссылка
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