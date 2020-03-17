ВИДЕО. Ровно 21 год назад Динамо обыграло Реал и вышло в полуфинал ЛЧ

17 марта 1999 года киевское «Динамо» одержало одну из самых ярких побед в своей истории. В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов был повержен мадридский «Реал».

После ничьи 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» украинская команда при поддержке переполненного НСК «Олимпийский» забила 2 мяча (оба - на счету Андрея Шевченко) и убедительно прошла в полуфинал.

Лига чемпионов, ответная игра 1/4 финала

«Динамо» – «Реал Мадрид» – 2:0 (первый матч 1:1)

Голы: 1:0 Шевченко (63), 2:0 Шевченко (80)

«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Шевченко, Ребров, Гусин, Хацкевич, Кардаш (Белькевич, 46)

«Реал Мадрид»: Иллгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Санчис (Гути, 71), Редондо, Рауль, Зеедорф (Шукер, 66), Кампо, Морьентес, Ярни (Карамбё, 81).

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