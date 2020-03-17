Заури МАХАРАДЗЕ: «Михайличенко поймал кураж»

Вратарь «Зари» Заури Махарадзе прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (1:0) в 23-м утре УПЛ.
«Долгожданная победа. Она была очень важна для нас в плане турнирной таблицы. А то, что обыграли «Шахтер», это еще втройне приятнее. Футбольный бог был на нашей стороне. Надеялись, что удача будет с нами, так оно и получилось.
Кураж поймал Богдан Михайличенко, он герой матча. В первом тайме было тяжело. «Шахтер» есть «Шахтер». Всегда тяжело, когда они выбегают в атаку. У них хорошие исполнители, которые могут решить любой момент. Я был напряжен с первой до последней минуты.
Боремся за серебро, будем стараться, посмотрим в мае», — сказал Махарадзе.
Источник — Динамомания
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