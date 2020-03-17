Заури МАХАРАДЗЕ: «Михайличенко поймал кураж»

Голкипер «Зари» подвел итоги победы над донецким «Шахтером» (1:0)

  • 17.03.2020 09:52
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Заури МАХАРАДЗЕ: «Михайличенко поймал кураж»
© ФК Заря. Заури Махардзе

Вратарь «Зари» Заури Махарадзе прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (1:0) в 23-м утре УПЛ.

«Долгожданная победа. Она была очень важна для нас в плане турнирной таблицы. А то, что обыграли «Шахтер», это еще втройне приятнее. Футбольный бог был на нашей стороне. Надеялись, что удача будет с нами, так оно и получилось.

Кураж поймал Богдан Михайличенко, он герой матча. В первом тайме было тяжело. «Шахтер» есть «Шахтер». Всегда тяжело, когда они выбегают в атаку. У них хорошие исполнители, которые могут решить любой момент. Я был напряжен с первой до последней минуты.

Боремся за серебро, будем стараться, посмотрим в мае», — сказал Махарадзе.

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Источник — Динамомания

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