Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Деньги, заработанные в шоу, пойдут на благотворительность»

Бывший футболист сборной Украины принял участие в программе «Рассмеши комика»

  • 17.03.2020 07:45
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Деньги, заработанные в шоу, пойдут на благотворительность»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

34-летний экс-игрок «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем участии в шоу «Рассмеши комика».

- Почему вы пошли на «Рассмеши комика»?
- Во-первых, меня пригласили редакторы «95 Квартала». Во-вторых, это была благотворительная акция. Деньги, заработанные там, пойдут на реконструкцию львовского велотрека «Спартак». Я с радостью согласился.

- Что это за акция?
- Это новый сезон программы «Рассмеши комика», где выступают команды. Там есть команды из Кривого Рога, Хмельницкого, Львова. Каждая команда отдает заработанные деньги на благотворительность. Львовская команда решила, что в реконструкции нуждается школа велотрека «Спартак». Деньги пойдут на ремонт и, может, на тренажеры.

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Источник — Трибуна

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