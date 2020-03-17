Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Деньги, заработанные в шоу, пойдут на благотворительность»

34-летний экс-игрок «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем участии в шоу «Рассмеши комика».

- Почему вы пошли на «Рассмеши комика»?

- Во-первых, меня пригласили редакторы «95 Квартала». Во-вторых, это была благотворительная акция. Деньги, заработанные там, пойдут на реконструкцию львовского велотрека «Спартак». Я с радостью согласился.

- Что это за акция?

- Это новый сезон программы «Рассмеши комика», где выступают команды. Там есть команды из Кривого Рога, Хмельницкого, Львова. Каждая команда отдает заработанные деньги на благотворительность. Львовская команда решила, что в реконструкции нуждается школа велотрека «Спартак». Деньги пойдут на ремонт и, может, на тренажеры.