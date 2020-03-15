ВИДЕО. Федецкий рассмешил комиков и выиграл 50 тысяч грн

Бывший украинский футболист Артем Федецкий, выступавший за сборную Украины и львовские «Карпаты», стал победителем шоу «Рассмеши комика».

Федецкий пять раз заставил рассмеяться комиков, Евгения Кошевого и Ольгу Полякову. Артем пошутил на темы аренды игроков из «Шахтера» в «Мариуполь», плохой инфраструктуры команд Второй лиги, шуток Евгения Коноплянки. Решающим стал юмор о селфи с фанатом, у которого мобильный телефон без камеры.

В результате Федецкий получил максимальный выигрыш, 50 тысяч гривен.