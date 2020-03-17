Скаут: «Миколенко – главная цель из Динамо для итальянских клубов»

Скаут Алекс Великих, который сотрудничает с рядом клубов Серии А, высказал свое мнение о том, кто из игроков «Динамо» может быть интересен в Италии.

«Миколенко – это главная трансферная цель среди футболистов «Динамо» для итальянских клубов. Также есть интерес и к Попову, но пока лишь на перспективу. По Цыганкову скажу из своих наблюдений, что ему пытаются сбить цену. Шапаренко как-то затерялся в «Динамо», и интерес к нему в Италии затух. А вот по Цыганкову интерес остается. Думаю, там только вопрос в цене», - сказал Алекс Великих.

Ранее Великих прокомментировал интерес «Ромы» к хавбеку «Шахтера» Михаилу Мудрику.