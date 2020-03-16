Фабрегас собрался смотреть многосезонные сериалы

32-летний испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас попросил подписчиков посоветовать ему сериалы, чтобы ему было чем заняться, пока чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок.
«Поскольку нам нужно некоторое время оставаться дома, а моя жена не позволяет мне иметь больше детей (пока), какие серии вы, ребята, рекомендуете, по крайней мере, более 4 сезонов», - написал Фабрегас.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.