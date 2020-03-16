Румыния попросила УЕФА перенести Евро-2020

Ранее аналогичный запрос отправила Италия

  • 16.03.2020 22:51
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Румыния попросила УЕФА перенести Евро-2020
© УЕФА

Федерация футбола Румынии отправила в УЕФА официальный запрос о переносе Евро-2020. Ранее аналогичный запрос уже отправила Италия.

Сборная Румынии сохраняет шансы пробиться на Евро-2020 через плей-офф Лиги Наций. 26 марта румыны должны сыграть со сборной Исландии.

В случае выхода на Евро-2020 Румыния станет соперником сборной Украины.

Столица Румынии, Бухарест, будет принимать матчи Евро-2020, в том числе два поединка сборной Украины.

Ожидается, что решение по поводу Евро-2020 УЕФА примет завтра.

Ранее сообщалось о том, что Турция хочет принять Евро-2020.

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