Румыния попросила УЕФА перенести Евро-2020

Федерация футбола Румынии отправила в УЕФА официальный запрос о переносе Евро-2020. Ранее аналогичный запрос уже отправила Италия.

Сборная Румынии сохраняет шансы пробиться на Евро-2020 через плей-офф Лиги Наций. 26 марта румыны должны сыграть со сборной Исландии.

В случае выхода на Евро-2020 Румыния станет соперником сборной Украины.

Столица Румынии, Бухарест, будет принимать матчи Евро-2020, в том числе два поединка сборной Украины.

Ожидается, что решение по поводу Евро-2020 УЕФА примет завтра.

Ранее сообщалось о том, что Турция хочет принять Евро-2020.