Румыния попросила УЕФА перенести Евро-2020

Федерация футбола Румынии отправила в УЕФА официальный запрос о переносе Евро-2020. Ранее аналогичный запрос уже отправила Италия.
Сборная Румынии сохраняет шансы пробиться на Евро-2020 через плей-офф Лиги Наций. 26 марта румыны должны сыграть со сборной Исландии.
В случае выхода на Евро-2020 Румыния станет соперником сборной Украины.
Столица Румынии, Бухарест, будет принимать матчи Евро-2020, в том числе два поединка сборной Украины.
Ожидается, что решение по поводу Евро-2020 УЕФА примет завтра.
Ранее сообщалось о том, что Турция хочет принять Евро-2020.
Источник — Twitter
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