Турция хочет принять Евро-2020

Турция предложила провести Евро-2020 на своих стадионах в качестве единственной принимающей стороны.
У президента Турции Реджепа Эрдогана хорошие личные взаимоотношения с президентом УЕФА Александером Чеферином. Тем не менее, это вряд ли поможет Турции принять турнир, так как УЕФА намерена перенести Евро-2020 на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19.
На данный момент в Турции менее 10 зараженных коронавирусом.
Евро-2020 должен был состояться в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля.
Источник — As.com
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