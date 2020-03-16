Турция хочет принять Евро-2020

Турция предложила провести Евро-2020 на своих стадионах в качестве единственной принимающей стороны.

У президента Турции Реджепа Эрдогана хорошие личные взаимоотношения с президентом УЕФА Александером Чеферином. Тем не менее, это вряд ли поможет Турции принять турнир, так как УЕФА намерена перенести Евро-2020 на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19.

На данный момент в Турции менее 10 зараженных коронавирусом.

Евро-2020 должен был состояться в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля.