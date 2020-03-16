Турция хочет принять Евро-2020

Турция готова выступить в качестве единственной принимающей стороны чемпионата Европы

  • 16.03.2020 18:36
  • 1907 просмотров
  • 3 комментария
Турция хочет принять Евро-2020
© УЕФА

Турция предложила провести Евро-2020 на своих стадионах в качестве единственной принимающей стороны.

У президента Турции Реджепа Эрдогана хорошие личные взаимоотношения с президентом УЕФА Александером Чеферином. Тем не менее, это вряд ли поможет Турции принять турнир, так как УЕФА намерена перенести Евро-2020 на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19.

На данный момент в Турции менее 10 зараженных коронавирусом.

Евро-2020 должен был состояться в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля.

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Источник — As.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 16.03.2020 20:03
    0
    Alex_Romanov, 16.03.2020 19:32
    Раша тоже предлагает ахаха
    Рашу нах... Разве что потом свободный Татарстан, свободная Калмыкия, независимые Ингушетия, Башкирия и другие свободные страны.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 16.03.2020 19:32
    0
    Раша тоже предлагает ахаха
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2020 18:58
    +3
    Молодцы турки
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2020 18:58
    +3
    Молодцы турки
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 16.03.2020 20:03
    0
    Alex_Romanov, 16.03.2020 19:32
    Раша тоже предлагает ахаха
    Рашу нах... Разве что потом свободный Татарстан, свободная Калмыкия, независимые Ингушетия, Башкирия и другие свободные страны.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 16.03.2020 19:32
    0
    Раша тоже предлагает ахаха
    Ссылка
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