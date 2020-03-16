МЕТРЕВЕЛИ: «Заря Скрипника во всех матчах дает серьезный бой Шахтеру»

Эксперт считает победу луганчан заслуженной

  • 16.03.2020 22:45
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МЕТРЕВЕЛИ: «Заря Скрипника во всех матчах дает серьезный бой Шахтеру»
© Футбол 1/2. Михаил Метревели

Луганская «Заря» минимально одолела «Шахтер» (1:0) в матче 23 тура чемпионата Украины. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал успех луганской команды.

«Очередная сложная игра для Шахтера в Запорожье. Во всех матчах после прихода Виктора Скрипника Заря дает серьезный бой Шахтеру и очень сложно брать очки для чемпиона страны. Заря не отходит от своей игры ни на шаг. У них хороший прессинг, хороший контроль мяча, очень быстрые контратаки, они много бьют по воротам. По всем основным статистическим показателям Заря переиграла Шахтер.

Я бы не сравнивал поражения от Зари и от Ворсклы. В случае с полтавчанами, была ротация, семь игроков основного состава не играли, плюс Ворскла выдала свой лучший матч за последние 2-3 года. Все совпало, такое бывает. Опять-таки, у Шахтера большой отрыв в чемпионате и это давит на мотивацию. Тем не менее, Шахтер не имел права подходить спустя рукава. Уверен, что Каштру настраивал команду по полной программе, потому что это имиджевая история, репутация и так далее. В прошлый раз Шахтер в Запорожье победил с трудом, на последних минутах. Заря активно заявляет претензии на успех в следующем сезоне», - сказал Метревели.

Отметим, что победа позволила луганчанам выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

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