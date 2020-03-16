Чемпионат Венгрии приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Венгрии по футболу приостановлен на время из-за эпидемии коронавируса. На вынужденные каникулы ушли все венгерские клубы - как профессиональные, так и любительские.

В высшем дивизионе команды успели провести 25 туров. Лидирует с 53 очками «Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва, за который выступают наши хавбеки Александр Зубков и Игорь Харатин. На 3 пункта меньше (и на 2 матча больше) у «Фехервара» Ивана Петряка. Третье место занимает «Мезьокьовешд» (25 матчей, 45 очков).

Напомним, ранее были приостановлены все национальные футбольные турниры в Бразилии.