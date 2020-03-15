В Бразилии приостановлены все национальные футбольные турниры

15 марта Бразильская конфедерация футбола приняла решение приостановить на неопределенный срок все национальные футбольные турниры.

Решение принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которая охватила весь мир. В ближайшее время не будут проводиться чемпионаты Бразилии, кубки Бразилии и молодежные турниры до 17 и до 20 лет.

Решение о проведении или приостановке чемпионатов штатов будут принимать региональные федерации футбола каждого штата.