В Бразилии приостановлены все национальные футбольные турниры

15 марта Бразильская конфедерация футбола приняла решение приостановить на неопределенный срок все национальные футбольные турниры.
Решение принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которая охватила весь мир. В ближайшее время не будут проводиться чемпионаты Бразилии, кубки Бразилии и молодежные турниры до 17 и до 20 лет.
Решение о проведении или приостановке чемпионатов штатов будут принимать региональные федерации футбола каждого штата.
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Источник — Бразильская конфедерация футбола
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