Вячеслав ШЕВЧУК: «От Десны я ожидал большего»

Черниговская «Десна» сумела отобрать очки у «Динамо» (1:1) в матче 23 тура чемпионата Украины. Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал неудачный результат для киевлян.

«Сейчас есть сложности в игре у Динамо. Я был на кубковом матче Динамо и Александрии, также были проблемы в организации игры. Сегодня Динамо было лучше, чем в кубковом матче, но от Десны я ожидал большего. Вижу, что команда играет в интересный и атакующий футбол, много футболистов, большой подбор игроков. Когда играют ниже, то тоже есть хорошие контратаки», - сказал Шевчук.

Отметим, что киевляне опустились на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, поскольку в параллельной игре «Заря» одолела «Шахтер».