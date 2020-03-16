Асмир БЕГОВИЧ: «Милан похож на сцену из фильма ужасов»

Вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о том, как живет Италиия во время пандемии коронавируса:

«Улицы в Италии опустели. Супермаркеты – единственное, что открыто. Вы можете взять немного еды, а потом надо сразу вернуться домой. Это безумие. Я живу в Милане, и это достаточно большой город. Кто-то сказал, что происходящее сейчас больше похоже на сцену из фильма ужасов. Я согласен с этим человеком, потому что никогда не видел ничего подобного. Вряд ли люди понимают, насколько здесь все плохо.

Вирус сильно ударил по Италии. Я сочувствую стране. Люди заразились, многие умирают. Это разбивает мое сердце. Теперь вы видите, что другие клубы и игроки заражаются этим вирусом, и это похоже на кошмар».

Бегович перешел в «Милан» в январе из «Борнмута».