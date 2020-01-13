ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил Рейну и арендовал Беговича

«Милан» отпустил своего резервного вратаря, Пепе Рейну, в аренду в «Астон Виллу» до конца сезона.
Вместо него итальянский клуб арендовал до июня 2020 года 32-летнего вратаря «Борнмута» Асмира Беговича.
Завтра, 14 января, Бегович будет представлен своим новым партнерам по команде.
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Источник — ФК Милан
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