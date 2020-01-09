Астон Вилла близка к подписанию Рейны

37-летний испанский голкипер «Милана» Пепе Рейна в ближайшее время может стать игроком «Астон Виллы». В английском клубе оптимистично настроены относительно возможного трансфера.

«Астон Вилле» необходим вратарь, чтобы заменить 33-летнего Тома Хитона, получившего травму. «Милан» не против отправить своего игрока в «Астон Виллу».

Рейна защищает цвета «Милана» с лета 2018-го года после перехода из «Наполи» в качестве свободного агента. Контракт Рейны с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Пепе провел за «Милан» всего один матч во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.