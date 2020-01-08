Милан предложил Рейну Астон Вилле

37-летний испанский голкипер «Милана» Пепе Рейна может перейти в «Астон Виллу». Итальянский клуб сам предложил «Астон Вилле» такой вариант.
Рейна защищает цвета «Милана» с лета 2018-го года после перехода из «Наполи» в качестве свободного агента. Контракт Рейны с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.
В текущем сезоне Пепе провел за «Милан» всего один матч во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.
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Источник — Daily Mail
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