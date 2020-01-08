Милан предложил Рейну Астон Вилле

Испанский голкипер может продолжить карьеру в Англии

  • 08.01.2020 09:54
  • 760 просмотров
  • 1 комментарий
Милан предложил Рейну Астон Вилле
© Sempre Milan. Пепе Рейна

37-летний испанский голкипер «Милана» Пепе Рейна может перейти в «Астон Виллу». Итальянский клуб сам предложил «Астон Вилле» такой вариант.

Рейна защищает цвета «Милана» с лета 2018-го года после перехода из «Наполи» в качестве свободного агента. Контракт Рейны с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Пепе провел за «Милан» всего один матч во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.

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Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
    Slevin
      Slevin, 08.01.2020 10:47
    -1
    за 37 игрока без практики ещё и платить надо 800 тыс?
    Сумашествие
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