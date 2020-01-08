Милан предложил Рейну Астон Вилле

37-летний испанский голкипер «Милана» Пепе Рейна может перейти в «Астон Виллу». Итальянский клуб сам предложил «Астон Вилле» такой вариант.

Рейна защищает цвета «Милана» с лета 2018-го года после перехода из «Наполи» в качестве свободного агента. Контракт Рейны с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Пепе провел за «Милан» всего один матч во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.