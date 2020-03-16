Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Нападающие Карпат даже в радугу попасть не могут»

Эксперт остался разочарован после львовского дерби

  • 16.03.2020 20:44
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Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Нападающие Карпат даже в радугу попасть не могут»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

В субботу «Карпаты» не сумели одолеть «Львов» (1:1) в матче 23 тура чемпионата Украины. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал игру обеих команд.

«Последние две игры между этими командами мне не понравились. При этом и те, и другие, в последних матчах начали демонстрировать подобие атакующей игры. Я хвалил Карпаты за последние 20-30 минут в игре против Колоса, Львов тоже здорово играл до этих очных встреч. Одним словом, это не было похоже на дерби, не было страсти. По крайней мере, такой, какая была при Смалийчуке.

Сегодня я прочитал одну его фразу, он сказал: «Если меня, не дай Бог, приговорят к расстрелу, то моим последним желанием будет, чтобы меня расстреливали нападающие Карпат. Они даже в радугу попасть не могут». Это ярко характеризует всю ситуацию. Другой вопрос: где эти нападающие? Он тоже руководил клубом и мог бы оставить пару хороших нападающих», - сказал Метревели.

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Источник — Футбол 1/2/3

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