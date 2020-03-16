Юрий МАКСИМОВ: «Пацаны старались, выложились максимально»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.
«Пенальти не забили и на усталости играли после кубкового матча в Чернигове. Пацаны старались, выложились максимально. Тяжело их упрекнуть, могу сказать только спасибо. Было видно, что есть желание, но ноги не бежали. Играем через два дня на третий. Не хватило свежести», - сказал Максимов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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