Юрий МАКСИМОВ: «Пацаны старались, выложились максимально»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Пенальти не забили и на усталости играли после кубкового матча в Чернигове. Пацаны старались, выложились максимально. Тяжело их упрекнуть, могу сказать только спасибо. Было видно, что есть желание, но ноги не бежали. Играем через два дня на третий. Не хватило свежести», - сказал Максимов.