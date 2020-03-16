Бруну Фернандеш – Игрок месяца в АПЛ

Лучшим игроком февраля в АПЛ был признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
BRUNO! BRUNO! BRUNO! 🇵🇹@B_Fernandes8 is your February #PL POTM 🔥⚽ pic.twitter.com/NfMalr3u6r— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 16, 2020
В феврале на его счету 1 гол и 2 голевые передачи в 3 матчах АПЛ.
Кроме Фернандеша, на награду претендовали защитник «Челси» Маркос Алонсо, нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин, защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти и вратарь «Бернли» Ник Поуп.
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Источник — Twitter
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