Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Нужно превентивно действовать и останавливать чемпионат»

На прошлой неделе УЕФА объявил об остановке проведения еврокубков. Также все ведущие чемпионаты Европы ушли на карантин из-за пандемии коронавируса. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал возможную приостановку чемпионата Украины.
«Эта вся ситуация до того момента, пока не дай Бог, не заразится кто-то из футболистов любой команды. Мы же не будем сидеть и ждать, пока кто-то там получит этот вирус. Я думаю, нужно превентивно действовать и останавливать чемпионат», - сказал Метревели.
Источник — Футбол 1/2/3
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