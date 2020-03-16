Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Нужно превентивно действовать и останавливать чемпионат»

На прошлой неделе УЕФА объявил об остановке проведения еврокубков. Также все ведущие чемпионаты Европы ушли на карантин из-за пандемии коронавируса. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал возможную приостановку чемпионата Украины.

«Эта вся ситуация до того момента, пока не дай Бог, не заразится кто-то из футболистов любой команды. Мы же не будем сидеть и ждать, пока кто-то там получит этот вирус. Я думаю, нужно превентивно действовать и останавливать чемпионат», - сказал Метревели.