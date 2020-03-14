Чемпионат Украины могут приостановить 17-го марта

Украинская Премьер-лига проведет консультации с УЕФА относительно возможной приостановки чемпионата Украины по футболу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Окончательное решение будет принято во вторник, 17-го марта. Ранее сообщалось, что матчи 23-го и 24-го туров УПЛ пройдут без зрителей.
Из-за угрозы коронавируса приостановлены практически все европейские первенства. В частности, чемпионата Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
17-го марта состоится специальная конференция УЕФА, посвященная ситуации с коронавирусом.
Источник — ТК Футбол
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