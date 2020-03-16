Евросоюз запретит въезд на 30 дней. Украина с Францией и Польшей не сыграет

Меру предосторожности утвердят 17 марта, и вступит она в силу с 18 марта

  • 16.03.2020 18:14
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Евросоюз запретит въезд на 30 дней. Украина с Францией и Польшей не сыграет
© УАФ. Андрей Шевченко

Европейский Союз введет запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию, кроме самых неотложных. Ожидается, что эту меру утвердят во вторник, 17 марта, на телеконференции глав государств и правительств ЕС, и вступит она в силу 18 марта.

Сначала ограничения будут введены на 30 дней, позже этот срок может быть продлен. Под ограничение не попадут иностранцы, которые постоянно проживают в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. На границах государств ЕС создаются «зеленые линии» для грузовиков с продуктами питания и медикаментами.

Эти меры предосторожности автоматически означают, что товарищеские матчи сборной Украины против команд Франции и Польши, запланированные на 27 и 31 марта в Париже и Хожуве соответственно, не состоятся. До сего времени в штабе Андрея Шевченко надеялись на проведение поединков без зрителей.

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Источник — Sport.ua

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