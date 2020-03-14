Сборная Украины планирует сбор и пока не отменяет матчи

Пандемия коронавируса, скорее всего, приведет к отмене ближайших контрольных матчей сборной Украины против Франции и Польши, но пока решение не принято.

Об этом рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

«Два ближайших матча сборной - пока что они планируются, мы к ним готовимся. Но если будет решение УЕФА, правительства Франции или Польши, то мы будем на них реагировать».

«Итальянские представители сборной? Мы с ними на постоянном контакте. И с членами тренерского штаба, и с Русланом Малиновским. На этот момент все здоровы», - сказал Записоцкий.

Ожидается, что о переносе Евро-2020 и остановке всех чемпионатов и матчей УЕФА объявит 17-го марта.