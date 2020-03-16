ФОТО. ПСЖ стоит дороже €1 миллиарда

Парижский ПСЖ является самым дорогим клубом Франции. Ориентировочная стоимость первой команды парижан составляет €1,02 миллиарда.

На втором месте находится «Лион», который оценивается в €459 миллионов. На третьем месте «Монако» — €343,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что 21-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом в чемпионате Франции. Его ориентировочная стоимость оценивается в €200 миллионов.