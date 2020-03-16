ФОТО. ПСЖ стоит дороже €1 миллиарда

Состав парижского клуба является самым дорогим во Франции

  • 16.03.2020 17:29
  • 726 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. ПСЖ стоит дороже €1 миллиарда
© ФК ПСЖ. Неймар

Парижский ПСЖ является самым дорогим клубом Франции. Ориентировочная стоимость первой команды парижан составляет €1,02 миллиарда.

На втором месте находится «Лион», который оценивается в €459 миллионов. На третьем месте «Монако» — €343,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что 21-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом в чемпионате Франции. Его ориентировочная стоимость оценивается в €200 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 16.03.2020 17:46
    -1
    Стоил. Цены на футбол упадут.
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