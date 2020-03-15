ФОТО. Мбаппе — самый дорогой игрок французской Лиги 1

21-летний французский форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом среди всех клубов Лиги 1.

Ориентировочная стоимость Мбаппе оценивается в €200 миллионов. В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач.

На втором месте в списке 28-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар, который оценивается в €160 миллионов. Третье место делят еще два игрока ПСЖ — Марко Верратти и Мауро Икарди. Каждый оценивается в €75 миллионов.