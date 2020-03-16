ЗИНЧЕНКО: «Все ждали Евро-2020 четыре года, но вирус очень серьезен»

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем отношении к возможному переносу Евро-2020 из-за пандемии коронавируса:
«Что касается Евро-2020, то все новости, которые читаю в интернете, конечно же, расстраивают. Спортсмены, болельщики, любители футбола этот турнир ждут 4 года, живут этим днем. Но здоровья человека превыше всего.
И любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным пониманием ситуации, которая есть на данный момент. Вирус настолько серьезен, что мы должны соблюдать все правила и держаться вместе».
Источник — Футбол 1/2/3
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