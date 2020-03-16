ЗИНЧЕНКО: «Все ждали Евро-2020 четыре года, но вирус очень серьезен»

Украинский игрок «Ман Сити» призывает взвешенно относиться к решению УЕФА

  • 16.03.2020 17:55
  • 730 просмотров
  • 2 комментария
ЗИНЧЕНКО: «Все ждали Евро-2020 четыре года, но вирус очень серьезен»
© УАФ. Александр Зинченко

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем отношении к возможному переносу Евро-2020 из-за пандемии коронавируса:

«Что касается Евро-2020, то все новости, которые читаю в интернете, конечно же, расстраивают. Спортсмены, болельщики, любители футбола этот турнир ждут 4 года, живут этим днем. Но здоровья человека превыше всего.

И любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным пониманием ситуации, которая есть на данный момент. Вирус настолько серьезен, что мы должны соблюдать все правила и держаться вместе».

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    firstromario
      firstromario, 16.03.2020 18:25
    +3
    той випадок коли молодий і наівний футболіст в сто раз розумніший за титулованих боксерів.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.03.2020 18:03
    +3
    Наоборот, мы должны держаться порознь. Вирус серьезен только потому, что люди не могут организованно и одновременно высидеть 3-4 недели на дистанции друг от друга.
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 16.03.2020 18:25
    +3
    той випадок коли молодий і наівний футболіст в сто раз розумніший за титулованих боксерів.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.03.2020 18:03
    +3
    Наоборот, мы должны держаться порознь. Вирус серьезен только потому, что люди не могут организованно и одновременно высидеть 3-4 недели на дистанции друг от друга.
    Ссылка
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