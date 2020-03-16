Ефим КОНОПЛЯ: «Динамо нужно было накрывать как можно быстрее»

Футболист «Десны» Ефим Конопля подвел итоги матча с киевским «Динамо» (1:1) в 23-м туре УПЛ.

— В последнем туре УПЛ «Десна» сыграла вничью в Киеве с «Динамо» — 1:1. Счет по игре?

— На мой взгляд, да. Команды создали по паре моментов, но каждая смогла забить по голу. Поэтому счет вполне закономерный, на табло 1:1.

— Какой была установка на игру с киевлянами?

— Мы не отходили от своего плана. Задача была накрывать соперника как можно быстрее, не давать ему возможности атаковать, а потом самим проводить контратаки.

— У Динамо справа на твоем фланге играли Кендзера и Цыганков. Они создали трудности?

— Нужно было играть внимательно со всеми игроками «Динамо». Считаю, что в целом мы справились со своей задачей, потому что особых моментов у наших ворот не было.

— Тяжело было играть на таком большом стадионе без зрителей?

— Конечно, ощущения совсем не такие, как с болельщиками. Такой атмосферы и накала, как с болельщиками, не ощущается. Даже когда играешь на выезде, болельщики свистят в спину, это тоже помогает мобилизоваться. Свои болельщики тоже окрыляют, помогают как 12-й игрок.