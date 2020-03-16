Анатолий ЧАНЦЕВ: «Караваев допустил грубую ошибку. С его-то опытом...»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев поделился мнением о ничьей «Динамо» с «Десной» (1:1) в поединке 23-го тура УПЛ.

«Я несколько раз пересмотрел эпизод с голом «Десны». Такую вот грубую ошибку Караваев допустил, с его-то опытом… Правильно Михайличенко после этого матча сказал: нам таких подарков никто не делает. По логике игры «Динамо» обязано было брать три очка. «Десна» вышла на поединок с киевлянами без пары центральных защитников, решила закрыться и дождаться ошибки соперника. В итоге «Десна» дождалась-таки своего, но один балл — это максимум, на что могли рассчитывать черниговцы. Таким образом, борьба за второе место еще больше обострилась», — считает Чанцев.