Вячеслав ШЕВЧУК: «Заря полностью переиграла Шахтер»

Донецкий клуб был не до конца мотивирован, считает специалист

  • 16.03.2020 16:18
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Заря полностью переиграла Шахтер»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Зари» над «горняками» (1:0) в 23-м туре УПЛ.

«Мне нравится в «Заре» то, что они не зависят от соперника и гнут свою линию. Играют в четыре защитника, в центре ромб и два нападающих впереди. Они очень быстро доходят до ворот соперника. У них есть хорошие моменты в каждой игре, «Заря» показывает атакующий футбол. В матче с «Шахтером» мы увидели, что они на правильном пути и полностью обыграли соперника.

«Шахтер» был после «Вольфсбурга» не до конца мотивирован. Я по себе знаю, что это тяжело, когда у тебя два матча в неделю. Для меня «Шахтер» и «Заря» — два клуба, которые показывают очень крутой футбол в чемпионате Украины, намного выше уровнем, чем другие клубы», – заявил Вячеслав Шевчук.

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Источник — ТК Футбол

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