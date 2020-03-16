Анатолий ЧАНЦЕВ: «Заря результатом подтвердила свой прогресс»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев прокомментировал победу луганской «Зари» над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 23-го тура УПЛ.

«Я не ожидал, что «горняки» проиграют. «Шахтер» по-прежнему демонстрирует самый лучший футбол в Украине, и в Запорожье игра также получилась классной, и гол мы увидели очень красивый. «Заря» результатом подтвердила свой прогресс. Команда Скрипника играет в атакующий и открытый футбол, который не может не нравиться.

Дело не в ротации. «Шахтеру» не хватает Степаненко, и в матче с «Зарей» это особенно ощущалось. Не думаю также, что «горняки» устали. Сейчас в каждом солидном клубе работает мощная реабилитация, и к поединку 23-го тура подопечные Каштру, уверен, подошли в тонусе. «Шахтер», как и «Заря», создавал моменты, вот только забить не смог», — считает Чанцев.