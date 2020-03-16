Вячеслав ШЕВЧУК: «Были опасения по поводу отсутствия Степаненко»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук поделился мнением о выездной победе «горняков» над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В целом, были опасения по поводу центрального полузащитника. Степаненко надежно играет в обороне, это важный игрок для «Шахтера». Маркос Антонио провел очень хороший матч с точки зрения организации игры. В атакующих действиях он очень силен и еще забил важный мяч во втором тайме. Тете также проводит матчи на высоком уровне. Марлос сейчас еще не восстановился после травмы, поэтому Тете также является ключевым игроком», — отметил Шевчук.