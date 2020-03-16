Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Лучшие игроки минувшего тура по версии Sport.ua

  • 16.03.2020 14:20
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  • 1 комментарий
Символическая сборная 23-го тура УПЛ
© ФК Шахтер Донецк. Марлос и Богдан Михайличенко

Sport.ua представляет символическую сборную по итогам 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

Вратарь:

Богдан Сарнавский («Львов»). 25-летнему украинскому голкиперу удалось почти невозможное — вытащить третий пенальти подряд, отразив удар Назарины в концовке встречи с «Карпатами» (еще два одиннадцатиметровых удара он парировал в недавнем поединке с «Зарей»). Более того, единственный гол «Карпат» забил игрок… «Львова» — автогол на свой счет записал Братков.

Защитники:

Александр Тымчик («Заря»). Провел очень хороший поединок с «Шахтером». Да, в составе «горняков» на левом фланге не было Исмаили, но и Коноплянки с компанией вполне довольно, чтобы держать в напряжении защитников хорошего уровня. Со своей задачей Тымчик справился — «Шахтер» так и не забил.

Йоонас Тамм («Десна»). Тамм пришелся ко двору в «Десне», надежно цементируя оборону украинской команды.

Андрей Гитченко («Десна»). 35-летний Гитченко продолжает демонстрировать уверенную игру. Да, не всегда безошибочную, но опытный столп обороны «Десны» уверенно провел матч с «Динамо».

Богдан Михайличенко («Заря»). Что можно сказать — настоящий герой матча с «Шахтером»! Провел хороший поединок, выполнил много полезной работы, а на 83-й минуте удачно поймал отскок в чужой штрафной и пушечным ударом поразил цель, подарив своей команде победу со счетом 1:0.

Полузащитники:

Владлен Юрченко («Заря»). Помог своей команде добыть важную победу над «Шахтером» (1:0). Мог забить и сам, но отлично сыграл юный вратарь «горняков» Трубин.

Дмитрий Гречишкин («Александрия»). На 45-й минуте встречи с «Колосом» сделал счет 1:1, позволив своей команде начать камбэк. Матч закончился уверенной победой «Александрии» со счетом 4:2.

Дмитрий Иванисеня («Заря»). Эффективно разрушал атаки «Шахтера», выполнил много необходимой черновой работы.

Сергей Булеца («Днепр-1»). Провел неплохой матч против «Мариуполя», едва не отличился очередным голом со штрафного, но Гальчук умудрился спасти свою команду.

Нападающие:

Владислав Супряга («Днепр-1»). 15 минут — ровно столько понадобилось украинскому форварду «Днепра-1» Владиславу Супряге, чтобы забить свой очередной гол в чемпионате Украины. В матче с «Мариуполем» Супряга вышел на замену на 74-й минуте вместо Хобленко, а уже на 89-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды, воспользовавшись точной передачей Чичикова.

Александр Филиппов («Десна»). 27-летний украинский нападающий закрепился на второй строчке в списке лучших бомбардиров УПЛ, забив свой 13-й мяч в турнире в матче с «Динамо». Гол примечателен тем, что он принес «Десне» ничью в выездном поединке с киевлянами. На 80-й минуте встречи Филиппов подкараулил ошибку Караваева, на скорости обыграл Бущана и четко отправил мяч в пустые ворота.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 16.03.2020 14:28
    +3
    Жодного гравця з Динамо чи Шахтаря...коли останній раз таке було?
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 16.03.2020 14:28
    +3
    Жодного гравця з Динамо чи Шахтаря...коли останній раз таке було?
    Ссылка
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