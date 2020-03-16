Уэйн РУНИ: «К футболистам в Англии отнеслись как к морским свинкам»

Игрок недоволен поздней остановкой сезона

  • 16.03.2020 13:35
  • 1342 просмотра
  • 1 комментарий
Уэйн РУНИ: «К футболистам в Англии отнеслись как к морским свинкам»
© Skysports.com

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий сейчас за «Дерби», недоволен, что футбол в стране остановили последним и только после того, как коронавирусом заразился тренер Микель Артета.

«В конце концов, они приняли правильное решение и остановили футбол. До этого, такое ощущение, что к футболистам в Англии относились так, будто это морские свинки».

«Теннис, Формула-1, регби, гольф и футбол в других странах уже был остановлен, а нам говорили продолжать. Кто-то недоволен остановкой, но это всего лишь футбол, всего лишь спорт».

«Сезон можно закончить потом. Мы вернемся на поле только тогда, как будет ясно, что это безопасно для зрителей и игроков», - заявил Руни.

АПЛ еще неделю назад планировала играть без зрителей, однако остановила сезон после того, как заразился Микель Артета.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 16.03.2020 13:51
    +1
    вот бедные, небось зарплата капает даже после остановки, готовы отказаться от зарплаты на все время карантина?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 16.03.2020 13:51
    +1
    вот бедные, небось зарплата капает даже после остановки, готовы отказаться от зарплаты на все время карантина?
    Ссылка
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