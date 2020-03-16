Украина футбольная. Как коронавирус повлияет на соревнования ПФЛ

В понедельник, 16 марта, в 21:00 смотрите совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическую программа «Украина футбольная». Анонсируем старт весенней части соревнований сезона 2019/20 с гостем студии президентом ПФЛ Сергеем Макаровым
В выпуске:
- как коронавирус повлияет на соревнования ПФЛ;
- «Рух» продолжает наращивать обороты, а «Ингулец» может полностью сосредоточиться на чемпионате;
- Турция привлекает клубы, «Волынь» обещает выйти к УПЛ уже этой весной;
- статусные футболисты радостно пополняют соревнования ПФЛ - комментарии Кизилатеша, Воронина, Кулиша и Нехтия;
- анонс матчей соревнований ближайший уик-энд.
Источник — ПФЛ
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