Украина футбольная. Как коронавирус повлияет на соревнования ПФЛ

В понедельник, 16 марта, в 21:00 смотрите совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическую программа «Украина футбольная». Анонсируем старт весенней части соревнований сезона 2019/20 с гостем студии президентом ПФЛ Сергеем Макаровым



В выпуске:



- как коронавирус повлияет на соревнования ПФЛ;

- «Рух» продолжает наращивать обороты, а «Ингулец» может полностью сосредоточиться на чемпионате;

- Турция привлекает клубы, «Волынь» обещает выйти к УПЛ уже этой весной;

- статусные футболисты радостно пополняют соревнования ПФЛ - комментарии Кизилатеша, Воронина, Кулиша и Нехтия;

- анонс матчей соревнований ближайший уик-энд.