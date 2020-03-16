ЛЕОНЕНКО – о продолжении чемпионата: «Смысл бегать, если все сидят? »

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко высказал свое мнение о продолжении чемпионата, в то время, как в большинстве европейских стран отменили матчи из-за угрозы распространения коронавируса.
«Смысл бегать, если все сидят? Потом больше времени будет на сборы. Как раз УАФ надо сейчас думать над календарем. А матчи при пустых трибунах – у нас, что так не ходят на футбол, что эдак. Мы уже привыкли играть при пустых трибунах», – сказал Леоненко.
Отметим, что в Европе только в 6 странах не остановили футбол. В том числе в Украине.
Источник — Великий футбол
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