ЛЕОНЕНКО – о продолжении чемпионата: «Смысл бегать, если все сидят? »

Эксперт считает, что УАФ надо уже сейчас думать над новым календарем

  • 16.03.2020 12:45
  • 1086 просмотров
  • 4 комментария
ЛЕОНЕНКО – о продолжении чемпионата: «Смысл бегать, если все сидят? »
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко высказал свое мнение о продолжении чемпионата, в то время, как в большинстве европейских стран отменили матчи из-за угрозы распространения коронавируса.

«Смысл бегать, если все сидят? Потом больше времени будет на сборы. Как раз УАФ надо сейчас думать над календарем. А матчи при пустых трибунах – у нас, что так не ходят на футбол, что эдак. Мы уже привыкли играть при пустых трибунах», – сказал  Леоненко.

Отметим, что в Европе только в 6 странах не остановили футбол. В том числе в Украине.

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Источник — Великий футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 16.03.2020 14:06
    0
    Действительно чего парится сделать Шахтер чемпионом на ближайшие 5 лет и кому он надо этот чемпионат)
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 16.03.2020 13:26
    +1
    Великий кошатник запел о футболе а кошки как без любви Вити к пиву жаль кошек
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.03.2020 13:04
    +4
    Великий Леон навіть не може осягнути таких простих речей,що перед тим як почати щось нове треба закінчити зі старим. Який нахрен новий календар коли не відомо коли скінчиться внутрішний чемпіонат і кубок,коли не відомо чи будуть дограні еврокубки і (саме головне) коли вони будуть дограні і по якій системі визначаться учасники наступних еврокубків,якщо буде таке рішення.В яких числах буде проведена фінальна частина Евро -2020,якщо вона буде проведена! Відповіді на всі ці питання,з точними датами, і дозволять розробити нормальний календар на новий сезон.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2020 12:56
    -1
    Гений. Спасибо тебе Короновирус что гениальные проекты Профутбол, Великий Футбол пока будут остановлены, слава богу люди могут как то мозг свой развить не тратя времени на этот глубоко интеллектуальный продукт.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.03.2020 13:04
    +4
    Великий Леон навіть не може осягнути таких простих речей,що перед тим як почати щось нове треба закінчити зі старим. Який нахрен новий календар коли не відомо коли скінчиться внутрішний чемпіонат і кубок,коли не відомо чи будуть дограні еврокубки і (саме головне) коли вони будуть дограні і по якій системі визначаться учасники наступних еврокубків,якщо буде таке рішення.В яких числах буде проведена фінальна частина Евро -2020,якщо вона буде проведена! Відповіді на всі ці питання,з точними датами, і дозволять розробити нормальний календар на новий сезон.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 16.03.2020 13:26
    +1
    Великий кошатник запел о футболе а кошки как без любви Вити к пиву жаль кошек
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 16.03.2020 14:06
    0
    Действительно чего парится сделать Шахтер чемпионом на ближайшие 5 лет и кому он надо этот чемпионат)
    Ссылка
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