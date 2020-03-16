В Европе только в 6 странах не остановили футбол. В том числе в Украине

Из-за пандемии коронавиуса большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов остановили свою деятельность, однако есть 6 стран Европы, где матчи продолжаются.

На этих выходных проходили игры в Украине, Беларуси, России, Турции, Венгрии и Сербии. Это последние европейские чемпионаты, которые еще официально не остановлены.

Ожидается, что во вторник УЕФА перенесет Евро-2020 и заставит все национальные федерации прекратить свои турниры.