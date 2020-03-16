В Европе только в 6 странах не остановили футбол. В том числе в Украине

Но это, скорее всего, закончится во вторник

  • 16.03.2020 12:05
  • 1762 просмотра
  • 2 комментария
В Европе только в 6 странах не остановили футбол. В том числе в Украине
© fcdynamo.kiev.ua

Из-за пандемии коронавиуса большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов остановили свою деятельность, однако есть 6 стран Европы, где матчи продолжаются.

На этих выходных проходили игры в Украине, Беларуси, России, Турции, Венгрии и Сербии. Это последние европейские чемпионаты, которые еще официально не остановлены.

Ожидается, что во вторник УЕФА перенесет Евро-2020 и заставит все национальные федерации прекратить свои турниры.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    Павел Рева
      Павел Рева, 16.03.2020 12:20
    +1
    В Киеве уже остановили
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 16.03.2020 12:18
    +3
    Куме - А чого при тому вірусі люди так БАГАТО туалетного паперу купуют?, Та бо того Куме, що один кашлянув, а семеро ВСРАЛИСЯ.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 16.03.2020 12:18
    +3
    Куме - А чого при тому вірусі люди так БАГАТО туалетного паперу купуют?, Та бо того Куме, що один кашлянув, а семеро ВСРАЛИСЯ.
    Ссылка
    Павел Рева
      Павел Рева, 16.03.2020 12:20
    +1
    В Киеве уже остановили
    Ссылка
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