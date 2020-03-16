Игорь ХАРАТИН: «Ребров сказал, что в сборную, возможно, не поеду»

Хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин получил вызов в сборную Украины на ближайшие контрольные матчи, однако вряд ли сможет приехать из-за ограничений на передвижения.

Кроме того, спарринги против Франции и Польши, скорее всего, будут отменены.

«В клубе дают витамин D. Сказали принимать и следить за собой. Температуру не меряли, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя. Нужно сидеть дома».

«Конечно, надеюсь, что приеду в сборную Украины, но все быстро меняется. Тренер Сергей Ребров сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь еще можно, а вернуться назад...», - сказал Харатин.

Чемпионат Венгрии, как и украинский, пока не приостановлен.