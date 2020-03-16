Игорь ХАРАТИН: «Ребров сказал, что в сборную, возможно, не поеду»

Судя по всему, никто не поедет

  • 16.03.2020 12:52
  • 1362 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь ХАРАТИН: «Ребров сказал, что в сборную, возможно, не поеду»
© Football.ua

Хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин получил вызов в сборную Украины на ближайшие контрольные матчи, однако вряд ли сможет приехать из-за ограничений на передвижения.

Кроме того, спарринги против Франции и Польши, скорее всего, будут отменены.

«В клубе дают витамин D. Сказали принимать и следить за собой. Температуру не меряли, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя. Нужно сидеть дома».

«Конечно, надеюсь, что приеду в сборную Украины, но все быстро меняется. Тренер Сергей Ребров сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь еще можно, а вернуться назад...», - сказал Харатин.

Чемпионат Венгрии, как и украинский, пока не приостановлен.

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Источник — #FootballHub

(4 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.03.2020 13:27
    0
    а в чем смысл вообще собирать сейчас сборную-товарняки отменят скорее всего а ЧЕ пеенесут на год
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.03.2020 13:27
    0
    а в чем смысл вообще собирать сейчас сборную-товарняки отменят скорее всего а ЧЕ пеенесут на год
    Ссылка
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