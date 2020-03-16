Алан ШИРЕР: «Нельзя отдавать титул Ливерпулю, если АПЛ не доиграют»

Известный в прошлом форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер считает, что «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионский титул, если не будут сыграны все матчи сезона АПЛ.

Чемпионат остановлен из-за пандемии коронавируса, и вряд ли будет доигран. Обсуждается вариант с присуждением «Ливерпулю», который уверенно лидирует, чемпионского титула.

«Если сезон не будет завершен, то нельзя отдавать «Ливерпулю» титул. Нельзя определять лучшую и худшие команды. Для всех остальных это такая же сложная пауза, как и для «Ливерпуля».

«Не можешь завершить сезон? Значит нельзя определить чемпиона и трех вылетающих», - сказал Ширер.

При этом команда Юргена Клоппа находится всего в двух победах от первого титула с 1990 года.