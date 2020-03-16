Александр ДЕНИСОВ: «Перенос Евро на лето 2021 года выглядит логично»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал о том, как пандемия коронавируса влияет на футбол.

«УЕФА официально приостановил и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Стоит признать, что коронавирус на данный момент побеждает футбол. Приостановлены национальные первенства во многих странах, сразу у нескольких футболистов и тренеров уже диагностирован коронавирус. 17 марта, во вторник, УЕФА может принять беспрецедентное решение и остановить все национальные чемпионаты и перенести сроки проведения Евро-2020.

Есть несколько вариантов. Чемпионаты могут быть доиграны к июню. Уже никто не ведет речь о том, что Евро пройдет в срок, с учетом того, что открытие чемпионата Европы должно было состояться в Риме, где было запланировано проведение еще трех матчей. Теперь это невозможно, с учетом того коллапса, который происходит в Италии. Есть небольшая вероятность, что Евро могут перенести на декабрь, но больше вероятность, что перенесут на лето 2021 года, что в этой ситуации выглядит вполне логично», - сказал Денисов.

Судьба Евро-2020 может быть решена на собрании УЕФА во вторник, 17 марта. Рассматривается возможность переноса турнира на 2021 год.