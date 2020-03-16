Италия просит перенести Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина подтвердил, что будет просить УЕФА перенести Евро-2020 во время заседания во вторник.

«Мы попросим УЕФА перенести чемпионат Европы. Мы еще надеемся завершить розыгрыш чемпионата Италии, что будет справедливо для клубов и болельщиков», - сказал Гравина.

Италия ввела жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Ситуация в Европе продолжает ухудшаться, и эксперты сомневаются, что спорт вернется в обозримом будущем.