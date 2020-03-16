Италия просит перенести Евро-2020

Федерация будет официально просить о переносе

  • 16.03.2020 10:35
  • 1075 просмотров
  • 1 комментарий
Италия просит перенести Евро-2020
© Reuters

Президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина подтвердил, что будет просить УЕФА перенести Евро-2020 во время заседания во вторник.

«Мы попросим УЕФА перенести чемпионат Европы. Мы еще надеемся завершить розыгрыш чемпионата Италии, что будет справедливо для клубов и болельщиков», - сказал Гравина.

Италия ввела жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Ситуация в Европе продолжает ухудшаться, и эксперты сомневаются, что спорт вернется в обозримом будущем.

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Источник — Football-Italia

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2020 10:43
    0
    Конечно перенесут. Какой сейчас спорт.
    Я надеюсь зимой
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2020 10:43
    0
    Конечно перенесут. Какой сейчас спорт.
    Я надеюсь зимой
    Ссылка
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